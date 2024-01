Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lödderitz/Berlin - Rund sieben Jahre nach Fertigstellung des neuen Elb-Deiches durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) am Lödderitzer Forst stehen beim aktuellen Hochwasser rund 600 Hektar Wald erstmals unter Wasser. Er ist damit nach über 180 Jahren wieder ein überfluteter Auenwald geworden und trägt aktuell maßgeblich zum Hochwasserschutz an der Elbe bei. Die Deiche wurden Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Der neue Deich hat einen wesentlich stabileren Baukörper als sein Vorgänger und ist in der Regel 70 Zentimeter höher.