Polizeieinsatz Wie die Gänseküken in Calbe vom Kreisverkehr in Sicherheit gebracht wurden

Weil Bürger in Calbe bemerken, wie eine kleine Vogelfamilie über einen stark befahrenen Kreisverkehr in der Saalestadt watscheln will, rufen sie die Polizei um Hilfe. So löst die unkompliziert das Problem.