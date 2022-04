Covid Wie die Krankenhäuser in Schönebeck und Staßfurt mit der möglichen vierten Corona-Welle umgehen

Wie weit sind wir den nun? Schon mitten in der vierten Welle, ist es noch die dritte oder gar schon die fünfte? Corona hält neben der ganzen Welt sicherlich auch den Salzlandkreis fest im Griff. Wie sieht die Situation an vorderster Front, also in den Klinika Staßfurt und Schönebeck aus? Die Volksstimme hat nachgefragt.