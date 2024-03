Calbe/Schönebeck. - Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten ist ein 30-jähriger Mann aus Calbe im Schönebecker Amtsgericht verurteilt worden. Das Gericht sah es als bewiesen an, dass der Mann in umfangreichen Drogengeschäften in der Region um Schönebeck, Calbe sowie Aschersleben und Haldensleben verstrickt gewesen ist.

Bilder aus der Wohnung im Internet

Über seinen Rechtsanwalt hat der Mann in den vorausgegangenen Verhandlungen jegliche Beteiligung am Drogenhandel abgestritten. Unter anderem die Kommunikation über EncroChat ist ein zentraler Beweis in dem Verfahren. Beispielsweise sollen Bilder aus der Wohnung des Calbenser in den Chats auftauchen.

In den dem Gericht vorliegenden Chats schreibt ein Nutzer, der in den Drogenhandel offenbar involviert ist, dass er in Kurzarbeit sei und zu einem anderen Zeitpunkt, dass er Frühschicht habe. Der Personalplaner aus dem Unternehmen, wo der 30-jährige Calbenser beschäftigt ist, bestätigte dem Gericht, dass zu den jeweiligen Zeitpunkten der Chatkommunikation der Calbenser ebenfalls in Frühschicht beziehungsweise Kurzarbeit war.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

In Kombination mit den Fotos und den Aussagen der Polizeibeamten sowie eben dem Umstand, dass der EncroChat-Nutzer offenbar der Calbenser ist, verurteilt das Schöffengericht den Mann zu der über zweijährigen Haftstrafe.

Das Urteil kann jedoch noch angefochten werden und würde dann in nächster Instanz im Landgericht neu verhandelt werden. Der Verteidiger des 30-Jährigen hatte zuletzt die Beweiskraft der Chats beziehungsweise die Stichhaltigkeit der Indizienkette angezweifelt.