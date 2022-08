Wie ein Kreisverkehr in Calbe sicherer werden soll

Die Ministerin für Infrastruktur und Verkehr, Lydia Hüskens (FDP) hat Bürgermeister Sven Hause bei ihrem Besuch in Calbe zugesagt, dessen Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Saalestadt zu prüfen. Dabei steht ein Kreisverkehr im Mittelpunkt.

Am Kreisverkehr in der Nienburger Straße, wo es schon zu etlichen Unfällen gekommen war, zeigte Bürgermeister Sven Hause (rechts) Ministerin Lydia Hüskens und dem Landtagsabgeordneten Johann Hauser den gefährlichen Kreuzungsbereich.

Calbe - Calbes Bürgermeister Sven Hause hatte die Infrastruktur- und Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP), die vom Landtagsabgeordneten Johann Hauser (FDP) begleitet wurde, eingeladen, um ihr vor Ort die Probleme am Kreisverkehr in der Nienburger Straße am Ende der Süd-Ortsumgehung vorstellen und sie um Unterstützung bitten zu können. Dort ist es bereits zu schweren Verkehrsunfällen gekommen, besonders von Kraftfahrern, die von außerhalb kommen, erläuterte der Bürgermeister. Er habe sich bereits an die zuständigen Behörden gewandt, um eine Entschärfung, zum Beispiel mit Hilfe eines vorgeschalteten Signals erreichen zu können, das die Kraftfahrer auf die Gefahrenstelle aufmerksam macht. Bislang seien seine Bemühungen jedoch vergeblich gewesen, bedauerte Sven Hause.