Schönebeck. - „Im Volksmund ist überliefert: Wer vieles kann, kann nichts richtig“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von BaP, Mario Babock. Doch für ihn ist die Vielseitigkeit keine Schwäche, sondern vielmehr eine Stärke. Zeigt sie doch, dass in der Firma vieles hergestellt wird. Was genau das alles ist, können sich die Besucher Am Tag der offenen Unternehmen (TOU) am 19. Oktober anschauen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.