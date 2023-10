Jörn Weinert (CDU) wird ab Februar als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Barby lenken. Der 47-Jährige gewann am Sonntag die Wahl deutlich. Eine seiner großen Aufgaben wird sein, den nördlichen und den südlichen Teil der Einheitsgemeinde zusammenzuführen.

Wie Jörn Weinert in Barby Nord und Süd vereinen will

Barby - Es war nur ein kleines Detail des Wahlabends, das aber Bände spricht. Als im Rathaus einige Bürger voller Spannung auf das Ergebnis warteten, ließ ein Barbyer in einem Nebensatz die laxen Worte fallen: „Jetzt kommen die Zahlen von der falschen Seite“. Was einen anwesenden Rosenburger sofort auf die Palme brachte: „Ach! Wir sind also von der falschen Seite und ihr von der richtigen!?“