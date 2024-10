Langer Abschied im Tourismus Wie Schönebeck für eine Gästeführerin zur zweiten Heimat wurde

Seit 1998 arbeitet Andrea Silber dort, wo andere freie Zeit genießen: Im Solepark und im Kunsthof in Bad Salzelmen. Ende März wird sie Schönebeck und den Kurpark verlassen und in ihre Heimat zurückkehren. Was Andrea Silber in mehr als einem Vierteljahrhundert an der Elbe erlebt hat.