Die Corona-Pandemie gut überstanden, steigende Energiekosten und Inflation nicht: Der Umweltmaschinenbauer Doppstadt strukturiert in Calbe den Standort zum Jahresende um. Um die Produktion effektiver zu machen, sollen mehr Teile von Zulieferern kommen. Was das für die Belegschaft bedeutet.

Wie viele Mitarbeiter bei Doppstadt in Calbe bald gehen müssen

Die Produktion bei Doppstadt in Calbe soll in Zukunft weniger Kleinteile herstellen.

Calbe. - Der größte Arbeitgeber in Calbe, die Firma Doppstadt, steht vor einem Umbau. Wie der Geschäftsführer Reimund Hoffmann bestätigte, will sich das Unternehmen in den kommenden Monaten neu ausrichten.