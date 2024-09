Illegale Tätigkeiten am Arbeitsplatz oder in der Verwaltung melden und dabei die Informanten schützen – das soll das Hinweisgeberschutzgesetz gewährleisten. In der Schönebecker Verwaltung können Missstände via Mail gemeldet werden, in der Verwaltung des Salzlandkreises arbeitet man noch an der vorgeschriebenen Meldestelle.

Foto: dpa