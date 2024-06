Der letzte Arbeitstag des Bäckerpaars in Welsleben: Mit ihrer 41-jährigen Ära enden auch 202 Jahre des Traditionshandwerks in dieser Backstube. Das Paar blickt zurück.

Welsleben. - Die Theke der Bäckerei Stamm ist wie leer gefegt: Ein paar Stücken Kuchen gibt es noch, aber es ist ja auch erst 13 Uhr. Am Freitag Vormittag war der kleine Vorraum gefüllter als die Theke: Viele Kunden überreichten der Bäckersfrau Bärbel Stamm Blumensträuße. In manchen Augen sieht man es verdächtig glasig aufblitzen. Glückwünsche und Bedauern. Es ist zu spüren, dass hier eine Ära zu Ende geht, in der die Familie Stamm und ihr Handwerk den Bewohnern von Welsleben ans Herz gewachsen ist – in den süßen Geschmack der Kuchenstücke mischt sich die bittere Note des Abschieds. Die Bäckerei wird vollends geschlossen, weil es keinen Nachfolger gibt