Ausverkaufter „Rautenkranz“ beim 16. Sportlerball der „Neuzeit“. Zu den gefeierten Olympiastars zählt auch Lukas Märtens, Goldmedaillenschwimmer bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris

Wieso Lukas Märtens in Barbys Rautenkranz die Goldmedaille in der Hosentasche trägt

Barby. - Gleich mal eine Episode am Rande, die das Wesen eines Erfolgsolympioniken offenbart. Als Lukas Märtens nach vorne gebeten wird, schält sich der 22-Jährige aus den Tiefen des schummrigen Saals in Richtung Bühne. Er ist dem Anlass entsprechend salopp gekleidet: schwarzes Sweatshirt, schwarze Jeans, weiße Sneaker. Doch irgendwas fehlt. Jedenfalls bei einem, der die Republik – und besonders sein Heimatland Sachsen-Anhalt – durch eine Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2024 über 400 Meter Freistil in Paris entzückte. Und dann auch noch vor wenigen Tagen den bundesdeutschen Publikums- und Medienpreis „Goldene Henne“ bekam.