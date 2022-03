Wird die Orgel der St.-Thomas-Kirche in Pretzien bis Weihnachten spielbereit sein?

Rund 800 Orgelpfeifen müssen von den Orgelbauern in der St.-Thomas-Kirche in Pretzien gesäubert und intoniert werden. Schafften sie das bis zum Weihnachtsfest?

Pretzien - Die Orgel in der St.-Thomas-Kirche in Pretzien wurde 1992 – also vor fast 30 Jahren – vom Orgelbauunternehmen Hüfken hergestellt. Und drei Mitarbeiter eben dieses traditionsreichen Bauunternehmens sind nun wieder in der St.-Thomas-Kirche, um die Hüfken-Orgel gründlich zu reinigen, zu pflegen und neu zu stimmen. Der Fachmann spricht dabei von der Intonation, erklärt Orgelbauer Johannes Weinert. Eine Maßnahme, die alle 20 bis 30 Jahre erforderlich ist.