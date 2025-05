Bis zum vierten Quartal werden die Eisenwerkstraße und der Gribehner Weg in Calbe erneuert. Anschließend plant die Verwaltung den Radwegebau quer durch die Kleinstadt.

Wo die Bauarbeiten für neuen Rad- und Fußweg in Calbe fortgesetzt werden

Wegebau in Innenstadt

Calbe. - In der Eisenwerkstraße haben die Bauarbeiten für die Fortsetzung des Fuß- und Radweges aus der Neuen Wohnstadt in die Innenstadt begonnen. Auf einer Länge von rund 260 Meter entsteht hier in den kommenden Monaten ein moderner Fuß- und Radweg, der es den Bürgern ermöglicht von der Neuen Wohnstadt zur Barbyer Straße zu fahren.