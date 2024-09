Kreative Geschäftsidee Wo es Deko zur Selbstbedienung am Straßenrand gibt

Im Kreativstübchen in Welsleben können Dekofreunde an einem Stand direkt an der Straße Deko, Trockenblumen und mehr erwerben. Wie die Idee für Last-Minute-Geschenke zustande kam und wie das mit dem Bezahlen funktioniert.