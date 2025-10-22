Das große Experimentieren Wo es in Schönebeck pufft, zischt und knallt
Mit dem Experimentetag will das Imuset Schönebeck die Saison 2025 ausklingen lassen. Zudem soll auf die Leuchttürme der Schönebecker Industriegeschichte hingewiesen werden.
22.10.2025, 17:43
Schönebeck. - Es wird zischen, brodeln, leuchten, knallen und brummen. Die Mitglieder des Industrie- und Kunstmuseums Schönebeck (Imuset) werden das Haus am kommenden Sonnabend wieder in ein Experimentallabor verwandeln. Vereinspräsident Georg Plenikowski garantiert Erlebnisse, die man nicht woanders erleben kann.