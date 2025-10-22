weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Das große Experimentieren: Wo es in Schönebeck pufft, zischt und knallt

Das große Experimentieren Wo es in Schönebeck pufft, zischt und knallt

Mit dem Experimentetag will das Imuset Schönebeck die Saison 2025 ausklingen lassen. Zudem soll auf die Leuchttürme der Schönebecker Industriegeschichte hingewiesen werden.

Von Olaf Koch 22.10.2025, 17:43
Ein Feuerlöscher steht immer bereit, wird aber nie gebraucht. So sah der Experimetetag in der Vergangenheit aus.
Ein Feuerlöscher steht immer bereit, wird aber nie gebraucht. So sah der Experimetetag in der Vergangenheit aus. Archivfoto: Stefan Demps

Schönebeck. - Es wird zischen, brodeln, leuchten, knallen und brummen. Die Mitglieder des Industrie- und Kunstmuseums Schönebeck (Imuset) werden das Haus am kommenden Sonnabend wieder in ein Experimentallabor verwandeln. Vereinspräsident Georg Plenikowski garantiert Erlebnisse, die man nicht woanders erleben kann.