Mit dem Experimentetag will das Imuset Schönebeck die Saison 2025 ausklingen lassen. Zudem soll auf die Leuchttürme der Schönebecker Industriegeschichte hingewiesen werden.

Wo es in Schönebeck pufft, zischt und knallt

Ein Feuerlöscher steht immer bereit, wird aber nie gebraucht. So sah der Experimetetag in der Vergangenheit aus.

Schönebeck. - Es wird zischen, brodeln, leuchten, knallen und brummen. Die Mitglieder des Industrie- und Kunstmuseums Schönebeck (Imuset) werden das Haus am kommenden Sonnabend wieder in ein Experimentallabor verwandeln. Vereinspräsident Georg Plenikowski garantiert Erlebnisse, die man nicht woanders erleben kann.