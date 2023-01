Wo in Barby eine Brombeerhecke stört

Barby - Zwischen dem Birkenweg und der Gethsemanestraße verläuft ein Teil des Barbyer Landgrabens, der früher mal vor dem damaligen Ritter- und späterem Volksgut nach Norden schwenkte und diesen Teil der Stadt entwässerte. Vermutlich in den 80er Jahren wurde ein Teilstück zwischen Birkenweg und Wilhelmsweg verrohrt, als dort ein Eigenheimgebiet entstand. Für die Grabenpflege ist der Unterhaltungsverband zuständig. Die Anlieger werden im Zuge der Gewässerunterhaltungsgebühr an den Kosten beteiligt. Einige von ihnen, die in Höhe ihres Grundstücks selbst Hand anlegen, nicht. Was vom Verband kontrolliert wird. So findet man rechts und links des Grabenverlaufes vom gepflegten englischen Rasen bis zur wüsten Naturhecke.

