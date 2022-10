Wohin mit dem restaurierten Marienaltar in der Stephanikirche Calbe?

Eines der bedeutendsten Kunstwerke in der Stephanikirche ist restauriert. Doch wohin mit dem Marienaltar? In der Winterkirche soll er keinen Platz mehr bekommen.

Calbe - Als die Vortragsreihe Steine des Anstoßes in der Stephanikirche kürzlich in der Winterkirche stattfand, weil die Redner dort viel besser zu verstehen sind als in dem riesigen Kirchenbau, vermissten einige Besucher eines der schönsten Kunstwerke im Haus. Der kleine Marienaltar an der Wand fehlte. Viele Jahre begleitete er die Calbenser. Vor einiger Zeit wurde er restauriert. Geld erhielt die Kirchengemeinde dafür. Die Sanierung des kleinen hölzernen Wandaltars war auch notwendig. Im Laufe der Zeit war die Farbe an einigen Stellen abgeplatzt.