Wunschbaum auf dem Markt in Barby zum Weltalzheimertag

Die Arbeiterwohlfahrt lädt anlässlich des Aktionstages zu Informationsveranstaltungen in Barby ein.

Wie 2018 wird am Donnerstag, 23. September 2021, auf dem Markt auf den Demenztag aufmerksam gemacht.

Barby - Rund um den Weltalzheimertag geht es am 22. September. Dann lädt die Barbyer Arbeiterwohlfahrt (Awo) zu gemeinsamen Begegnungen und Gesprächen in den Awo-Seniorenwohnpark „An der Stadtmauer“ (Stadtgraben) von 15 bis 19 Uhr ein. Es soll ein Nachbarschaftsfest unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ gefeiert werden. An einem Informationstand wird dabei auch über das Thema Demenz informiert.