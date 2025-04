Eine amerikanische Familie schaut sich in der Saalestadt an, wo der Großvater einst lebte und entdeckt dabei, dass sie ein Teil einer sehr großen Familie ist.

Wurzeln an der Saale – eine amerikanische Familie auf Spurensuche in Calbe

Bürgermeister Sven Hause (r.) und Steffen Held (l.) mit der amerikanischen Familie. Friedrich Albert Kegel (2. v. l.) sucht in Calbe mit seiner Familie nach den Vorfahren.

Calbe. - So einen Besuch erlebt Bürgermeister Sven Hause nicht oft im Rathaus. In dieser Woche erhielt er Besuch einer amerikanischen Familie. Bereits vor längerer Zeit hatten sie ihre Reise nach Deutschland bei ihm angekündigt. Denn sie haben Wurzeln in Calbe und wollten mehr darüber erfahren.