Nach einem Unfall am Montagnachmittag in Schönebeck sucht die Polizei eine Autofahrerin. Sie hatte eine Zehnjährige, die mit dem Rad unterwegs war, mit ihrem Pkw erfasst. Danach flüchteten zunächst beide vom Unfallort, das Kind kam aber zurück.

Zehnjährige Radlerin in Schönebeck mit Auto angefahren und abgehauen

Unfall in Schönebeck

Schönebeck/fk. - Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Brückenaufgang in Schönebeck ein zehnjähriges Mädchen verletzt worden.

Zehnjährige von Auto am Hinterad erfasst

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sei das Kind mit dem Fahrrad aus Richtung Park in Richtung Grabenstraße unterwegs gewesen, heißt es von der Polizei. Beim Überqueren der Straße Brückenaufgang sei das Mädchen mit seinem Fahrrad von einem Fahrzeug, das in Richtung Elbenauer Straße unterwegs war, im Bereich des Hinterrades erfasst worden.

Das Kind kam dadurch zu Fall und verschwand aber zunächst in Richtung Grabenstraße. Wenig später kehrte es mit dem Erziehungsberechtigten zurück und wurde im Rettungswagen behandelt.

Autofahrerin läuft in den Park und verschwindet

Die Fahrerin des Autos war wiederum zwischenzeitlich in den Park gelaufen, kehrte aber dagegen laut Zeugenaussagen nicht zurück. Der Beifahrer übernahm nach einer Weile am Unfallort das Fahrzeug und fuhr in Richtung Markt davon.

Durch die Polizei wurde der Unfall aufgenommen und Ermittlungen zum Fahrzeug und der Fahrzeugführerin eingeleitet. Eine Personenbeschreibung und das Kennzeichen wurden den Beamten durch Zeugen geliefert.