Zweite jüdische Woche startet in Schönebeck

Schönebeck - Die Spuren jüdischen Lebens in Schönebeck sind allgegenwärtig. Sei es in Form der ehemaligen Synagoge an der Republikstraße, die in der Reichspogromnacht 1938 im Gegensatz zu vielen anderen in Deutschland nicht vollständig zerstört wurde. Oder sei es in Form der sogenannten Stolpersteine, die vor den einstigen Wohnhäusern von jüdischen Schönebeckern liegen und an ihr Schicksal im Zweiten Weltkrieg erinnern.