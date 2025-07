Stadtarchivarin Britta Meldau berichtet über eine besondere Recherche. Dabei geht es um Gerüchte rund um US-Präsident Dwight D. Eisenhower, mögliche Vorfahren in Schönebeck und seine Rolle als Befehlshaber am Ende des Krieges. Wie sensationell ist die Geschichte wirklich?

Schönebeck/Washington. - Hartnäckig hält sich in Schönebeck ein Gerücht. Sollte es tatsächlich wahr sein, ist das eine kleine Sensation: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges wurde Schönebeck der Bombardierung der Amerikaner verschont, weil Befehlshaber und späterer US-Präsident Dwight D. Eisenhower Vorfahren in Schönebeck hatte?