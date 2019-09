Die Kunst- und Trödelweiber bescherten ihren Gästen in der Salzkirche in Seehausen eine karibische Nacht. Die karibische Hitze gab's grat...

Seehausen l Alle zwei Jahre laden die Kunst- und Trödelmarktweiber zu einer ganz besonderen Sommertanznacht in die altehrwürdige Salzkirche ein. Unter dem Motto „Auf in die Karibik“ ging am Sonnabend – bei karibischen Temperaturen – die fünfte Ausgabe dieser erfolgreichen Veranstaltungsreihe über die Bühne. Entsprechend begehrt waren die Tickets und im Vorfeld schnell ausverkauft. Um die 80 Besucher fanden Platz.

Die Kleiderordnung war bei den Gästen zum Teil dem Motto angepasst. Bunte Karibikhemden, Strohhut oder Piratenkostüme waren an dem Abend also allgegenwärtig. „Auch ich habe mich in Schale geschmissen“, freute sich beispielsweise Walter Fiedler auf eine tolle Veranstaltung. Für den Gaumen wurden nicht nur Grill­spezialitäten à la Chili-Bratwürste oder Haiti-Hühnchen angeboten, sondern auch exotische Cocktails, Piratenbowle, Schokobananen, leckere Nudelsalate oder Früchte wie Ananas und Melone.

Nach der Eröffnung betraten die Musiker von „Dreyfuss“ aus Pritzwalk die Bühne. Altbekannte Coversongs auf deutsch und englisch wurden dabei zum Besten gegeben. Entsprechend schnell war die Tanzfläche in der Salzkirche gefüllt. Aber als eigentliches Highlight konnte der Sketch der Kunst- und Trödelmarktweiber gewertet werden. Die amüsante Darbietung stammte aus der Feder von Sigrid Haut. Claudia Preuschoff und Ellen Rosik mimten ein schrulliges Ehepaar, welches gern in den Urlaub verreisen möchte. Im Reisebüro folgte dann ein amüsantes Gespräch mit der dortigen Mitarbeiterin (gespielt von Franka Rosenkranz). Bei der Wahl des Urlaubszieles entschied man sich nach der Ablehnung von Ägypten, Kuba und den Jungferninseln für ein paar schöne Tage in „The middle of nüscht“, wie ein Reiseführer über die östliche Altmark heißt. Im Verlauf des Abends gab es aber nicht nur Sketche und reichlich Musik, sondern auch das Publikum wurde aktiv mit einbezogen. So sorgte ein „Limbodance“, der Piratentanz und ein Geschicklichkeitsspiel für reichlich Heiterkeit unter den Anwesenden.

Bilder Mit 80 verkauften Karten galt die karibische Nacht als ausverkauft. Manche Gäste warfen sich karibisch in Schale. Foto: Stephan Metzker



Grillspezialitäten und viele andere Leckereien hatten die Trödelmarktweiber im Angebot, hier brutzelt Dagmar Gremmel. Foto: Stephan Metzker



Die Vorbereitungszeit auf die launige Veranstaltung betrug rund acht Wochen. Von den 15 mitwirkenden Trödelmarktweibern waren an dem Abend 13 anwesend. Man traf sie neben der Bühne unter anderem auch am Grillstand und beim Ausschank.