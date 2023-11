Eine Frau in Derenburg hat versucht, eine ungeliebte Statue loszuwerden. Plötzlich musste sie sich auf der Polizeiwache im Harz einfinden. Das steckt dahinter.

Die Polizei suchte in Derenburg nach dem Besitzer einer Statue. Eine Frau meldete sich daraufhin. Sie hatte zuvor versucht, die Figur loszuwerden. Symbolbild:

Derenburg/vs - Zu einer skurrilen Suchaktion ist es in Derenburg im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Was war passiert?

Am Samstag, 4. November, fand eine Frau in der Halberstädter Straße in Derenburg eine bronzefarbene Statue mit einem hölzernen Sockel. Daraufhin suchte die Polizei nach dem rechtmäßigen Eigentümer der Statue. Er solle sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises bei den Beamten melden, hieß es zunächst.

Nun meldete sich eine Frau, die angab, die frühere Besitzerin der Bronzestatue zu sein. Es habe sich bei der Figur ursprünglich um eine Uhr gehandelt, die mittlerweile nicht mehr funktionstüchtig sei. Vor diesem Hintergrund habe die Frau den Besitz an der bronzefarbenen Gipsfigur aufgegeben und sie auf einer Mauer in Derenburg abgestellt.

Dass sie die ungeliebte Statue später auf der Polizeiwache wiedersehen würde, ahnte sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht.