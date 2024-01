Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stand ich heute im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus meiner Stadt und der Umgebung? „SLK live“ heißt der neue Newsblog, der ab heute täglich hier zu finden ist: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen im Salzlandkreis zusammenführt.

Alles auf einen Wisch

Und das alles auf einen Wisch: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, liest mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis. Denn von Plötzky im Norden bis Zickeritz im Süden, von Gatersleben im Westen bis Lödderitz im Osten: Da ist überall der Salzlandkreis.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 22. Januar 2024:

Das ist neu am heutigen Montag:

7.01 Uhr: Für alle, die schon unterwegs sind, ein heißer Tipp auf die Straßen - in diesem Fall in Schönebeck: Wegen Bauarbeiten ist die Barbyer Straße auf Höhe Cokturhof ab heute vollgesperrt. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis 2. Februar andauern.

Grund für die Sperrung ist, dass in der Barbyer Straße zwischen Felgeleber Straße und Parkplatz Salineinsel Bauarbeiten durchgeführt werden. Eine innerörtliche Umleitung soll ausgeschildert sein.

Jecke Nienburger Nacht

6.39 Uhr: Apropos Karneval: Erstmals hat es in Nienburg am Wochenende einen Nachtumzug der Karnevalisten des NCC gegeben: eine gelungene Premiere, bei der aber kurzzeitig mal die Bahnschranken im Weg. Kein Bahnstreik, das war hier das Problem.

Jeck in der Nacht: Riesenstimmung beim 1. Nachtumzug des Nienburger Carnevals Clubs. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wer dabei war und noch mal lesen oder aber im Video sehen will, wie das aussah, kann das hier.

Grimme-Preis: Nominierung für Film mit Bernburg als Kulisse

6.14 Uhr: Im Juni vergangenen Jahres wurde in Bernburg der Dokumentarfilm „Ich bin! Margot Friedländer“ gedreht. Nun könnte er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet werden. Der Film ist nun in der Kategorie Fiktion nominiert worden. Damit gehört die ZDF-Produktion zu den 64 Produktionen und Einzelleistungen, die in die engere Auswahl gerückt sind.

Auch Bernburgs Stadtführer Joachim Hennecke spielte als Komparse in dem Film "Ich bin! Margot Friedländer" mit. Wird der Film bald ausgezeichnet (Foto: Engelbert Pülicher)

Im Juni 2023 war der Film auch in Bernburg gedreht worden. Mehr als 70 Komparsen aus der Region waren bei den Dreharbeiten im Rathaus, im Carl-Maria-von-Weber-Theater und der Friedrichstraße beteiligt. Und es längst nicht der einzige Film, für den Bernburg Kulisse war. Ist die Saalestadt wirklich schon eine Filmstadt?

Wann ist endlich Karneval?

5.58 Uhr: Auch in Staßfurt und Hohenerxleben sind die Narren schon ganz „uschig“: Die Karnevalisten können die Saisoneröffnung am Wochenende kaum erwarten. Jetzt probten sie noch ein letztes Mal und schmückten die Säle.

Schon kostümiert probte der 1. Staßfurter Carnevalsvereins letztmalig für den Sonnabend, 27. Januar, im Salzlandcenter. (Foto: Falk Rockmann)

Die Generalproben haben sie inzwischen schon hinter sich. Da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen?

Übrigens, bevor Sie fragen: Karten sind noch zu haben. In Staßfurt im Lottoshop Hönig, beim Reisebüro Pflugmacher und über 1.scv@gmx.de, in Hohenerxleben nur noch ein paar Restkarten für die Premiere am 26. Januar, 19.11 Uhr. Weiterhelfen kann Andrea Schmidt, Telefon 0173/845 86 25.

In Ranies ist der Rosenmontag ein Sonntag

5.49 Uhr: Die Vorbereitungen zum traditionellen Rosenmontagsumzug in Ranies, der zwar so heißt, aber eigentlich am Sonntag stattfindet, laufen schon lange auf Hochtouren.

Moritz Ohlmeyer, Kristian Höpfner (im Vordergrund) und Maximilian Schmid haben mit ihren Vorbereitungen für Karnevalszug in Ranies schon früh angefangen. (Foto: Stefan Demps)

Er ist in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: Denn am 11. Februar, wenn er durch die Straßen zieht, wird er 70 Jahre alt. Ein großes Fest wartet da auf den Schönebecker Ortsteil. Kein Wunder, dass bei den Beteiligten auch das große Kribbeln längst schon begonnen hat.