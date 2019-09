Mit Kunst und Kost: Die Stadt Seehausen lädt für 21. September zur zehnten Auflage des Mittelalter-Spektakulums.

Seehausen l Am Sonnabend, 21. September, geht in Seehausen das 10. Mittelalter-Spektakel über die Bühne. Treffpunkt ist „um die 7. Abendstunde“, also 19 Uhr, an der Salzkirche. Wundersames und Unterhaltsames erwartet die Besucher. So wird die Theatergruppe „Hahn im Korb“ amüsant vom „Bierstreit“ zu Seehausen berichten. Heiß und feurig wird es mit den Feuerkünstlern von „manipura“ zugehen. Sie bieten Feuerzauber und Jonglage. Nach „der 9. Abendstunde“, sprich 21 Uhr, ist das hungrige Volk dann in die Salzkirche eingeladen. Es werden eine üppige Tafelrunde, amüsante Unterhaltung, sowie Mittelaltermusik von den Musikanten der Gruppe „Hinterhof“ geboten. Karten gibt es bei der Stadtinfo, Telefon 039386/5 47 83 oder per Mail info@stadt-seehausen.de. Mit Essen kostet das Vergnügen 29,90 Euro, ohne 10 Euro.