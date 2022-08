9-Euro-Ticket: 10.000 Tickets im Salzlandkreis verkauft

Staßfurt/Schönebeck - Wer digitale Wege gehen will, braucht auch das entsprechende Publikum. Während in anderen Regionen Fahrpläne nur noch rein digital und an der Haltestelle abrufbar sind, wird im Salzlandkreis auf ein Fahrplanheft in gedruckter Form nicht verzichtet. Dieses kostet zwei Euro und ist unter anderem in allen Bussen der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) verfügbar. Dazu zum Beispiel in den Stadtinformationen in Bernburg und Schönebeck, im Lottoladen Eidelmann in Egeln, bei Lotto-König in Calbe oder im Reisebüro Sandner in Egeln. „Internetaffine Fahrgäste und Buskunden sind nicht deckungsgleich. Das Fahrplanheft gibt einen kompakten Überblick“, erklärt KVG-Sprecher Bill Bank.