Die Gemeinde Bördeaue und die Vereine feierten am Sonnabend das 9. Wasserfest auf dem Sportplatz des Dorfes. Mit dabei waren auch die Tänzerinnen der Dance Factory Egeln und die Kabarettistin Josefine Lemke.

9. Wasserfest in Unseburg: Oldtimer präsentiert

Feiern in Unseburg

