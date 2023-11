Wegen Bauarbeiten auf der Autobahn ist die Dienstag die Anschlussstelle Calbe sowie am Dienstag und Mittwoch die Anschlussstelle Staßfurt gesperrt. Wann Verkehrsteilnehmer welchen Umweg in Kauf nehmen müssen, um trotzdem im Salzlandkreis von der A 14 runter zu kommen.

A 14: Keine Auffahrt und Abfahrt in Calbe und in Staßfurt

Gesperrt ist am Dienstag die Anschlussstelle Calbe und am Mittwoch die Anschlussstelle Staßfurt auf der A 14.

Staßfurt/Calbe - Von 8 bis 16 Uhr wird am Dienstag auf der A 14 in Richtung Dresden die Anschlussstelle Calbe sowie die Überholspur zwischen Schönebeck und Staßfurt gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten, an denen der Verkehr einspurig vorbeigeführt wird. Sowohl für diejenigen, die von der Autobahn abfahren wollen, wie auch für die, die auffahren wollen, sind Umleitungen ausgeschildert.