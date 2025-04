Hans-Günter Pilz, Stadtrat für die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD in Staßfurt, ist tot.

Staßfurt - Der Stadtrat in Staßfurt trauert um Hans-Günter Pilz. Der Stadtrat der rechtsextremen AfD ist am 16. April nach langer Krankheit verstorben. Bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag gab es eine Gedenkstunde, ein Kondolenzbuch lag aus, eine Kerze brannte. An seinem Platz wurden Blumen niedergelegt.