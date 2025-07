Die Typisierung für die an Leukämie erkrankte Alessia (7 Monate) läuft an. 200 Menschen sind bislang dabei. Die Hoffnung bleibt.

Staßfurt - „Jeder hat auf jeden Fall einen genetischen Zwilling“, sagt Kerstin Schulze (58), Vorsitzende des Vereins „Blaue Nase hilft“ – mindestens, weltweit. Und nach genau dem sucht man im „Kampf gegen Krebs bei Kindern“ derzeit in Staßfurt. In diesem Fall nach dem genetischen Ebenbild, das der sieben Monate alten Alessia eine Stammzellspende ermöglicht, um ihre Blutkrebs-Erkrankung (Leukämie) zu heilen.

Hartnäckige Erkrankung

Nach einer ersten Typisierung für Alessia im Bördehof Ebendorf (Barleben) lud „Blaue Nase hilft“ am heutigen Donnertag, dem 46. Tag nach der Diagnose, in die Staßfurter Kindertagesstätte „Sandmännchen“. „Alessia hatte eine Art blauen Fleck am Po“, sagt Mutter Sarah Vetterlau (26). „Am 25. Mai hat man festgestellt, dass sie Leukämie hat.“ Eine der hartnäckigsten Arten: Akute Myeloische Leukämie (AML) und Akute Lymphatische Leukämie (ALL). Seither hat Alessia drei Operationen überstanden – Entfernung von Flüssigkeit und Zellverklumpungen, Gewebeprobe und genetische Bestimmungen. Und auch die Chemotherapie läuft. „Insgesamt hat sie acht Chemos hinter sich“, sagt Vater Jens Jasper (29).

Zuversicht und Hoffnung

Die Eltern, sie sind zuversichtlich. Alessia merke man nichts an – „die Hoffnung bleibt bis zum Schluss“, sagt Vetterlau. Für die Typisierung braucht es wenige Minuten, die Kontaktdaten, zwei Teststäbchen für zwei Abstriche im Mundraum („Wangenabstrich“). Dafür gibt’s einen Spenderausweis, der die Aufnahme in die Stammzellenspenderdatei Nordost (Dresden) und den weltweiten Topf der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) bescheinigt.

Blut und Stammzellen

Wer als Spender infrage kommt, bekommt eine Woche vor der Spende von einem Liter Blut ein Medikament gespritzt, das die Stammzellen anregt. Die Entnahme von Knochenmark („Beckenkammspende“) ist weitestgehend Geschichte. Die Stammzellen lassen sich heutzutage aus dem Blut filtern.

Wer sich ebenfalls typisieren lassen möchte, findet weitere Termine und Infos auf www.blauenasehilft.de