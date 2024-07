Für die seit Jahrzehnten leerstehende alte Kaufhalle in Löderburg könnte es bald einen neuen Eigentümer geben. Dieser hält sich noch bedeckt, gibt aber erste Vorstellungen preis.

Die alte Kaufhalle in Löderburg steht seit über 20 Jahren leer.

Löderburg - Annemarie Schuster macht gern Spaziergänge durch ihren Heimatort Löderburg. Das Bodedorf zeigt sich an vielen Ecken von sehr schönen Seiten, doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Unweigerlich führt ihr Weg ab und zu auch durch die Ortsmitte und an der ehemaligen Kaufhalle vorbei, die ja direkt neben der neuen liegt. „Mit großem Entsetzen“ und einer „Gänsehaut“ würde sie am Objekt vorbeilaufen. Sie fragt, wann die Halle abgerissen wird oder welche anderen Pläne es gibt.