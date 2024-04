Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Bernburg. - Nicht einmal drei Wochen ist es her, da herrschte im Ameos-Klinikum in Staßfurt Jubelstimmung. Nach langem Warten und einem Umbau wurde endlich die neue Palliativstation eingeweiht. Es wurden viele Bilder gemacht, es gab wenig Platz zwischen dutzenden Menschen. Viele Mitarbeiter und quasi die komplette Führungsriege aus dem Bereich Ost des Krankenhausträgers Ameos waren gekommen. Der Funke sprang auch auf Staßfurts Bürgermeister René Zok über. So sehr, dass er sagte: „Die neue Palliativstation ist ein klares Votum am Standort Staßfurt.“ Und jetzt? Nicht mal drei Wochen später? Da ist die Party vorbei.