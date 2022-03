Ameos: Weihnachtsgeld für Mitarbeiter im Krankenhaus kommt später

Im November sollte der im Sommer ausgehandelte Manteltarifvertrag bei Ameos bereits gelten. Das Personal wartet aber noch immer auf mehr Urlaub und Weihnachtsgeld. Über die Gründe für Verzögerungen hat Ameos intern in einem Brief informiert.

Auch im Ameos-Krankenhaus in Staßfurt muss das Personal länger auf Weihnachtsgeld warten.

Staßfurt/Schönebeck/Haldensleben - In den Ameos-Krankenhäusern sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder im beruflichen Ausnahmezustand. Die verschärfte Corona-Situation führt zu großen Belastungen im Arbeitsalltag. Das zehrt an den mentalen und physischen Kräften. „Das Personal ist am unteren Limit“, sagt ein Mitarbeiter. Es gebe große Personallücken, die nur mit Zeitarbeitskräften gefüllt werden können. Mittlerweile rumort es wieder unter den Mitarbeitenden. Das hat bei Ameos aber auch interne arbeitsrechtliche Gründe.