Amtsinhaber Epperlein in Hecklingen bislang einziger Bewerber

In der Stadt Hecklingen wird voraussichtlich am 8. Mai 2022 ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Wie steht es derzeit um potenzielle Kandidaten?

Amtsinhaber Uwe Epperlein will erneut Bürgermeister in Hecklingen werden

Hecklingen - „Ich habe Interesse an einer erneuten Kandidatur“, sagte Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) auf Anfrage der Staßfurter Volksstimme. Dass er es noch einmal wissen will, hatte der Kommunalpolitiker schon vor mehr als einem Jahr in einem Volksstimme-Interview öffentlich gemacht. Seine siebenjährige Amtszeit endet am 30. September 2022.