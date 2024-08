Der Hakeborner Dorfteich muss dringend auf Vordermann gebracht werden. Das fordert Einwohner Klaus Witte. Der stellvertretende Bürgermeister Dirk Bartsch regte an, dort in einer gemeinsamen Aktion tätig zu werden.

Arbeitseinsatz am Dorfteich in Hakeborn?

Der Dorfteich in Hakeborn sorgte aufgrund seines Zustandes in der letzten Ratssitzung für Diskussionen.

Hakeborn - Den schlechten Zustand des Dorfteiches in Hakeborn, der Röthe, brachte der ehemalige Gemeinderat Klaus Witte in der letzten Sitzung des Börde-Hakel-Gemeinderates im Schulungsraum der Ortswehr Hakeborn zur Sprache. „Es muss was passieren“, forderte der Senior in der Einwohnerfragestunde. Der Teich muss gesäubert und die Böschungsmauern erneuert werden.