Sie sind sauer, dass ihre vollen Biotonnen nicht mehr wie vereinbart vor der Gartensparte Am Sportplatz in Löderburg abgeholt wurden. Von links: Gerd Amelang, Frank Müller und Steven Wendt.

Löderburg/VS - Frank Müller versteht es nicht. Seine Biotonne und die seiner Gartennachbarn vom Kleingartenverein Am Sportplatz in Löderburg werden seit zwei Abholterminen nicht mehr geleert. Seit fünf Wochen gammelt der volle Inhalt vor sich hin. „Und das bei der Wärme“, sagt Müller. Dabei hätte die Abholung seit 14 Jahren funktioniert. Zumindest so lange ist es bei ihm her, dass er mit dem Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) des Salzlandkreises vereinbart habe, dass die Tonne nicht von seiner Wohnadresse, sondern von der Straße der Einheit 13, also direkt vorm Eingang zur Gartensparte, abgeholt wird.