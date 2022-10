Plötzlich ist die Corona-Teststation weg

Betreiber sollen selbst den aktuellen Stand ihrer Coronatest-Möglichkeiten für spezielle Internet-Seite melden. In Staßfurt ging das jetzt schief: Zum Leidwesen von Betroffenen.

Plötzlich ist der Platz am Kaufland-Parkplatz, wo die große Coronschnelltest-Station in Staßfurt stand, wieder frei.

Staßfurt/Schönebeck - Erst erschrocken, dann empört war eine Staßfurterin: Als sie für einen Krankenhaus-Besuch am Wochenende – seit 1. Oktober 2022 gelten wieder neue Regelungen dafür – an gewohnter Station vor dem Kaufland einen PCR-Test machen wollte, war von dieser Station nichts mehr zu sehen. Zuvor hatte sie sich dabei noch auf der speziellen Corona-Seite des Salzlandkreises über Standorte von Schnelltest-Möglichkeiten informiert – und da stand diese Station noch drauf. Nach ihrer erfolglosen Fahrt zur Hecklinger Straße fand unsere Leserin zum Glück noch rechtzeitig eine Alternative in Staßfurt-Nord.