An mehreren Stellen in Staßfurt und Schönebeck gibt es wieder Hinweise wegen zu viel Glasmüll. Die Entsorgungsfirma sagt, alles werde zügig abgearbeitet.

Ärger mit Altglas und Containern in Staßfurt hält an

Altglas in Bad Salzelmen. In der Schneidewindstraße wurden viele Dutzend Flaschen und Gläser neben die vollen Container gestellt.

Staßfurt/Schönebeck. - Im Salzlandkreis häufen sich erneut die Hinweise aus der Bevölkerung, dass sich vor Altglas-Containern die leeren Flaschen und Gläser stapeln, weil die Behälter übervoll sind. Klaus Krexa berichtet am Montag empört von erneut übervollen Glascontainern in Staßfurt. So musste er in der Schlachthofstraße und in der Hohenerxlebener Straße feststellen, dass die Behälter keinen Platz mehr geboten haben. Der Staßfurter stellte sein Altglas daneben und nimmt sich vor: „Um mir das nächste Mal den ganzen Ärger und unnötige Wege zu ersparen, werde ich nun die Restmüllbehälter nutzen.“