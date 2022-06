Ärger um Zoll und Pauschale für Geschenksendungen in Warmsdorf und Yokohama

Heike und Jürgen Hesche haben den gleichen Ärger wie Susanne Kohnke in Yokohama. Die Amesdorfer beschrieben in der Volksstimme am 8. September ihren Ärger - für persönliche Geschenke wie Bastelarbeiten und Gebäck von einem ehemaligen Austauschschüler aus Taiwan sollten sie Zollgebühren und Aufwandspauschale zahlen. Ihnen geht's nicht um die 7,44 Euro, sondern darum, dass Forderungen bei einem Wert eines Päckchen-Inhalts von Privat an Privat unter 45 Euro gar nicht erhoben werden dürfen.

Foto: Falk Rockmann