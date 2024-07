Das Statistische Landesamt in Halle legt seinen Bericht zur Armutsgefährdung für das Jahr 2023 vor. In welchen Regionen das Risiko für Armut demnach besonders hoch ist.

Staßfurt/Bernburg/MZ - 15,4 Prozent der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt waren im vergangenen Jahr von Armut gefährdet. Legt man den regionalen Maßstab an, lag damit der Anteil der davon bedrohten Menschen unter dem Bundesdurchschnitt (16,6 Prozent) und dem Wert für die alten Bundesländer (16,9 Prozent). Für die neuen Bundesländer (einschließlich Berlin) lag die Quote bei 15,2 Prozent. So jedenfalls schreibt es das Statistische Landesamt in Halle.