Atzendorf: Blog über Bücher

Als es noch kein Corona gab, haben sich die beiden Bloggerinnen auf Buchmessen in Leipzig oder Frankfurt getroffen, trotz der großen Entfernung. Zuletzt 2019. Fest eingeplant ist, dass Kristina (links) ihre Blogpartnerin Nicci in Atzendorf mit Familie besucht.

Atzendorf/Dülmen - Der Countdown lief über Tage und Wochen. „So langsam rückt die Schnapszahl näher“, war der einzige konkretere Hinweis zu den mysteriösen Zeichen im Internet. „T-11“, stand da. Und jeden Tag wurde die Zahl kleiner. Bis sie am Montag bei „T-0“ stand. Das war der große Tag. Nicole Fricke aus Atzendorf ist an diesem Tag 33 Jahre alt geworden. Eine Schnapszahl eben. Und im Internet fieberten 1341 Abonnenten der Auflösung des Rätsels entgegen. Am großen Montag warteten Überraschungen. Gewinnspiele, fremde Autoren übernehmen den Blog bis Sonntag. In diesen Tagen werden die „Follower“ mit besonders vielen Lese-Anregungen verwöhnt.