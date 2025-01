Staßfurt/Bernburg/VS - Eine Schülergruppe aus dem Staßfurter Dr.-Frank-Gymnasium war kurz vor dem Jahresende bei Landrat Markus Bauer (SPD) zu Besuch. Ihre selbstgemalten Bilder und Zeichnungen, arrangierten Fotos und gefertigten Drucke aus dem Kunstunterricht zieren schon seit einigen Wochen sein Büro im Kreishaus in Bernburg.

Landrat dankt allen Beteiligten

Während sich die Jugendlichen fragen würden, wie ihre Werke ankommen und was einen Landrat eigentlich beschäftigt, wollte Markus Bauer wiederum den kreativen und talentierten Nachwuchs aus dem Kreis kennenlernen und persönlich sein Dankeschön aussprechen, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Würdigung gebühre dabei auch dem Kollegium der Schule und vor allem den beiden Kunstlehrerinnen, die maßgeblich beteiligt waren an der Vorbereitung und Umsetzung der aktuellen, kleinen Bilderausstellung in der Verwaltung.

Die Pädagoginnen Isa Höber und Rebekka Bröker begleiteten denn auch die sieben mitgereisten Mädchen und Jungen ihrer Schule aus unterschiedlichen Klassenstufen von sechs bis zwölf zum gemeinsamen Gesprächstermin.

Bilder regen zu Gesprächen an

„Über die Bilder, ihre Farben und die Wirkung auf die Betrachter wird Aufmerksamkeit erzeugt und das Interesse geweckt, mehr zu erfahren über alles, was im Salzlandkreis vorhanden und möglich ist“, erklärt Markus Bauer. „Das erlebe ich immer wieder auch bei meinen Gesprächspartnern in diesem Raum“, sagt der Landrat und meint: „Über die Frage ,Wer hat’s gemacht?’ kommt man schnell von den Schülern, von der Bildungsstätte auf die Bildungslandschaft, die wichtige Nachwuchsförderung und sämtliche Aufgaben in der engen und weiteren Verbindung.“

Die Schülerinnen und Schüler berichteten, wie und warum ihre einzelnen Bilder entstanden sind und womit sie sich im Unterricht oder auch in der Freizeit beschäftigen, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung weiter. Neben Kreativität und Interesse spielen auch Ausdauer und Engagement immer eine wichtige Rolle. Und die Erwachsenen, die sie bestärken, begleiten und fördern.

Künstlerische Karriere nach dem Abitur?

Zumindest bei Jugendlichen in der jetzigen Abiturstufe könnte es in der eigenen Vorstellung nach der Schule direkt weitergehen in Richtung Kunst und künstlerische Betätigung, vielleicht sogar als Lehrer. So zum Beispiel für Lorelai Fischer, die später am liebsten Kunst und Mathematik unterrichten würde. „Oder Ihr schlagt eine Verwaltungslaufbahn ein“, sagte der Landrat. „Der Salzlandkreis sucht immer engagierten Nachwuchs. Wichtig: Ihr seid offen und geht vielleicht hinaus in die Welt. Aber kommt unbedingt wieder“, gab Markus Bauer seinen jungen Besuchern mit auf den Heimweg.

Die Bilder der Schülerinnen und Schüler hängen vorerst weiter im Kreishaus – bis in diesem Jahr andere Künstler der Region die vorhandenen Räume nutzen und eigene Werke präsentieren. Denn das ist die Grundidee des Landrats: „Wir sind eine moderne, offene Verwaltung und wollen das auch immer wieder unter Beweis stellen. Zeigen, dass die Region kreative Köpfe hervorbringt.“