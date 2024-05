Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt – Was haben das Strandsolbad, der Albertinesee und der Löderburger See gemeinsam? Eine sehr gute Wasserqualität. Alle Seen, von denen das Strandsolbad sowie der Albertinesee von der Stadt Staßfurt betrieben werden, haben das Prädikat 1 erhalten und knüpfen damit an die gleichbleibende Qualität der vergangenen Jahre an.