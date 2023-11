Der Bahnverkehr gilt als umweltfreundlich und dank Deutschland-Ticket inzwischen als erschwinglich. Aber wie angenehm sind Bahnhofsaufenthalt und Zugfahrt in Aschersleben? Die MZ prüft die Bahnhöfe im Salzlandkreis.

Das Stadtwappen im Graffiti des Jugendforums begrüßt Reisende in Aschersleben.

Aschersleben - Seit dieser Woche steht fest: Das Deutschland-Ticket wird es auch im kommenden Jahr geben. Eine Nachricht, die viele Fahrgäste der Bahn freuen dürfte. Doch um wirklich in den Zug zu steigen, braucht es oft mehr als nur ein günstiges Ticket – eine gute Anbindung ans Schienennetz, Verlässlichkeit in Bezug auf die Fahrtzeiten und ein angenehmes, möglichst barrierefreies Bahnhofsumfeld. Wie sieht es damit in Aschersleben aus?