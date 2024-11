Löderburg/fr. - Das war doch mal wieder ein ganz besonders bewegungsreicher Tag in der Schule. „Für die Kinder der Grundschule Löderburg hieß es am Vormittag laufen, passen, Körbe werfen in der Salzland-Sporthalle“, berichtet Daniel Maschke, Trainer beim HC Salzland. Es war bereits der zweite Basketball-Grundschultag, eine Aktion des Deutschen Basketball-Bundes. Ähnliches hatte die Schule auch schon mit anderen Ballsportarten erleben dürfen. Insgesamt 76 Kinder der ersten bis vierten Klasse kamen nun zum Vergnügen mit dem Basketball-Tag.

So konnten sich die kleinen Basketballneulinge in verschiedenen Spielen mit den gelben Basketbällen ausprobieren – und ganz nebenbei die Grundlagen dieser Ballsportart kennenlernen. Ob beim Ballsalat, Brettball oder Drei- gewinnt-Spiel, sie hatten jede Menge Spaß.

Positives Sporterlebnis

Mit fast 70.000 teilnehmenden Schülern habe sich die Basketball-Grundschulwoche des Deutschen Basketball-Bundes in nur zwei Jahren zu einem äußerst erfolgreichen Projekt mit großer nationaler und internationaler Beachtung entwickelt, hieß es vom Veranstalter. Über 550 Grundschulen haben seit Beginn teilgenommen und eine oder mehrere Basketballaktionen in den Aktionswochen durchgeführt.

Ziel der Aktion sei es unter anderem, den Grundschülern ein positives Sporterlebnis zu vermitteln.

Ein Vormittag, der begeistert

Die Lehrerinnen der Grundschule Löderburg waren von dem sportlichen Vormittag jedenfalls begeistert. Sie freuten sich, dass sie diesen Tag wieder an der Schule durchführen konnten. Kinder und Lehrer hatten große Freude.

Auch die anwesenden Trainer vom Handballclub (HC) Salzland waren vom Basketball-Tag mit den Schülern begeistert. „Das war ein actionreicher Vormittag und hat uns allen einen Riesen-Spaß gemacht. Basketball boomt und wir freuen uns, diese tolle Sportart in die Schulen zu bringen. Wir kommen gerne wieder“, versichert Daniel Maschke.