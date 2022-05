Fördermittel Bedarf an Geld für neue Feuerwehrhäuser zwischen Hakeborn und Plötzkau enorm

Elf Millionen Euro Fördermittel locken, um in Feuerwehrhäuser oder Wasserentnahmestellen zu investieren – in ganz Sachsen-Anhalt. Bedarf ist sehr groß allein in der Egelner Mulde, Saale-Wipper und den Städten Hecklingen und Staßfurt.