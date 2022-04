Bekommt die Egelner Mulde Glasfasernetz?

Egeln - Die vor zwei Jahren gegründete Deutsche GigaNetz GmbH mit Sitz in Hamburg hat großes Interesse daran, in allen fünf Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ein neues Glasfasernetz aufzubauen. Das kündigte der Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb, Soeren Wendler, in der Verbandsgemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Egelner Rathauses an.