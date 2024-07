Osmarsleben/VS - Viele Leute gehen in ihrer Freizeit einem Hobby nach. Ob es das Werkeln im Garten ist, sich ehrenamtlich in der Feuerwehr oder ähnlichen Institutionen zu betätigen oder sich beim Sport in einem Verein zu verausgaben. Die Auswahl an Hobbys ist schier grenzenlos.

Ein Teil hat sich der Zucht von Tieren, wie zum Beispiel Kaninchen, verschrieben. Die meisten Züchter sind in einem Verein aktiv, solch ein Rassekaninchenzuchtverein ist der Verein G 830 Osmarsleben, der in diesem Jahr sein 60. Vereinsjubiläum feiert. Passend dazu findet aus diesem Grund eine Jubiläumsschau am 16. und 17. November statt, berichtet Lars Lehmann.

Verein hat knapp 40 Mitglieder

Der Verein besteht derzeit aus 34 Altmitgliedern und vier Jugendzüchtern und hat ein umfangreiches und ausgefülltes Vereinsleben. Dazu gehören zehn Versammlungen, drei eigene Ausstellungen, eine Tischbewertung und zahlreiche andere Aktivitäten. Bei solch einem Programm kommt keine Langeweile auf.

Bei den Versammlungen besprechen die Mitglieder organisatorische Dinge rund um die Kaninchenzucht auf allen Verbandsebenen. Des Weiteren wird stets eine Tierbesprechung vorgenommen, bei der die Züchter ihre Rassen den Vereinskollegen vorstellen. Dabei werden sowohl Züchter als auch die passiven Mitglieder aktiv am lebenden Objekt geschult und der Blick für die Rassemerkmale wird gestärkt. Einen weiteren wichtigen Teil der Versammlungen bilden Fortbildungen und Schulungen zum „bürokratischen Teil“ der Zucht und zu den aktuellen Anforderungen artgerechter Tierhaltung und Gesunderhaltung der Tiere.

Drei Ausstellungen als Alleinstellungsmerkmal

Das Ausstellungswesen ist ein großes Aushängeschild für den Verein und ist mit drei Ausstellungen pro Jahr ein Alleinstellungsmerkmal des Vereins auch über die Region hinaus. Im Jahr ist die Rammlerschau zwar die erste, jedoch ist sie für die Züchter die letzte im Zuchtjahr und somit auch die letzte Chance, noch einmal Zuchttiere für die kommende Zuchtsaison zu erwerben.

Die zweite Ausstellung im Jahr ist die Jungtierschau. Dabei stellen sich die Jungtiere des laufenden Zuchtjahres zur Bewertung und die Liebhaber der Langohren können erste Schlüsse ziehen, welche Tiere für die weitere Ausstellungssaison in Frage kommen oder mit welchen Tieren sie ihre Zucht weiter betreiben möchten.

Der achtjährige Jungzüchter Vincent aus Giersleben mit seinem Kaninchen der Rasse „Blauer Wiener“ bei der Rammlerschau im Januar. (Archivfoto: Thomas Weißenborn)

Die letzte Schau des Jahres ist die Lokalschau im Herbst. Sie wird in regelmäßigen Abständen vom Osmarslebener Verein als Kreisschau für den Kreisverband Salzland ausgerichtet. Dabei werden nicht nur vereinsintern, sondern auch auf Kreisebene die „Top“-Tiere gesucht.

Viele Aktivitäten neben der Zucht

Auch neben der Zucht gibt es zahlreiche Aktivitäten im Verein. So wird neben dem Züchterischen auch das Gesellige nicht vergessen. Jährlich bestreiten die Mitglieder des Vereins einen Kegelabend, einen Grillabend und auch eine Weihnachtsfeier. Jedoch wird auch dort regelmäßig über die Langohren gefachsimpelt. Auch außerhalb des Vereins sind die Mitglieder sehr aktiv. So beschicken sie auch andere Vereine mit Tieren zu deren Ausstellungen. Denn die gegenseitige Unterstützung der Kaninchenzuchtvereine wird als sehr wichtig angesehen.

Seit 2022 präsentiert sich der Verein Osmarsleben zudem beim jährlichen Erntedankfest in Strenzfeld. Dort ist der Verein mit einem Stand und Tieren verschiedenster Rassen vertreten. Die Mitglieder stehen den Besuchern Rede und Antwort rund um ihr Hobby. Regional hat sich der Verein 2023 am Stadtfest in Güsten mit einem eigenen Festwagen am Umzug beteiligt und hat für Freude bei den Zuschauern gesorgt.

Das Vereinsheim, das die Osmarslebener Mitglieder ihr Eigen nennen können, fordert regelmäßig zum Arbeitseinsatz. Dort ist jede helfende Hand gern gesehen, schreibt Lehmann.